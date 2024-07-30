РИА Новости: врезавшийся в поезд под Волгоградом водитель остается в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Василина Борко

Водитель "КамАЗа", который столкнулся на перегоне с пассажирским поездом в Волгоградской области, остается в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Также в тяжелом состоянии в больнице находится 52-летняя пассажирка.

Девять из 20 вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту Казань – Адлер, сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. При этом выяснилось, что мужчина выехал на красный сигнал светофора.

Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать из-за небольшого расстояния. Пострадали 52 человека, в больницах остаются 22, среди них 8 детей. При этом легкие порезы и ссадины получили около 140 человек.

По факту ЧП следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения. В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам попавшего в ДТП поезда полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

