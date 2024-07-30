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Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области завершены
Фото: МЧС России
Поисково-спасательные работы на месте столкновения "КамАЗа" с поездом в Волгоградской области завершены. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.
Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники, где вещи передадут владельцам.
Девять вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом.
Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Согласно последним данным, пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь получает 21 человек, 10 из них – дети.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.
В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".
Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда предоставили временное размещение