Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области завершены

Фото: МЧС России

Поисково-спасательные работы на месте столкновения "КамАЗа" с поездом в Волгоградской области завершены. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники, где вещи передадут владельцам.

Девять вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Согласно последним данным, пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь получает 21 человек, 10 из них – дети.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".