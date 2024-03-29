В СК заявили, что напавшие на "Крокус Сити Холл" поехали в Киев за наградой

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Террористы после преступления в "Крокус Сити Холле" поехали в сторону границы с Украиной, где планировали добраться до Киева и получить там вознаграждение. Об этом заявили в телеграм-канале СКР.

Следователи указали, что преступники поехали в сторону российско-украинской границы по указанию своего координатора. Обвиняемые рассказали на допросах, что их действия координировал неизвестный мужчина под псевдонимом. Он согласовывал через голосовые сообщения в Telegram поступки террористов как в ходе подготовки к преступлению, так и после нападения на "Крокус", уверены в СК.

"Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб", – добавили в Следкоме.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, а потом подожгла здание. В результате 144 человека погибли, еще 382 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая. Затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого и девятого подозреваемых.

