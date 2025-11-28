Разбор завалов завершен на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "Правительство Сахалинской области"

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что были извлечены тела трех погибших.

Часть двухэтажного строящегося здания, которое расположено в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. Четыре человека пострадали, их состояние не вызывало опасений.

По предварительной версии, инцидент произошел во время заливки бетона. На месте работали минимум 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС, при этом операцию осложнял сырой бетон.

Три человека погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

