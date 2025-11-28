Число погибших при обрушении здания в Южно-Сахалинске увеличилось до трех

Фото: телеграм-канал "ЧП САХАЛИН"

Число погибших в результате обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске увеличилось до трех. На месте ЧП было обнаружено еще одно тело, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Часть двухэтажного строящегося здания, расположенного в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. В результате пострадали четыре человека, их состояние не вызывало опасений. Еще несколько людей оказались под завалами.

По предварительной версии, ЧП произошло во время заливки бетона. На месте происшествия работают как минимум 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС.

Спасательную операцию осложняет сырой бетон. Правительство региона уточнило, что работы по разбору завалов будут продолжены ночью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.