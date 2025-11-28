Тело второго погибшего найдено на месте обрушения в Южно-Сахалинске

Фото: 65.mchs.gov.ru

Тело второго погибшего найдено на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

В региональном управлении МЧС добавили, что работы по разбору завалов будут продолжены ночью.

Обрушение строящегося здания в Южно-Сахалинске произошло 28 ноября. По предварительным данным, часть двухэтажной постройки рухнула при заливке бетоном.

В результате ЧП четверо человек пострадали, под завалами остаются несколько человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС.

