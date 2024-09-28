ТАСС: оружие было найдено в ходе обыска в доме экс-замглавы МО Иванова

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Правоохранители провели обыски у бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и других фигурантов его дела. В результате оттуда было изъято огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, изъятое оружие было направлено на баллистическую экспертизу.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также были заключены под стражу Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

