Один из пострадавших скончался после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ

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Один из пострадавших после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Марата Еникеева.

По его словам, у госпитализированного было тяжелое состояние. В результате врачам не удалось его спасти.

Вечером 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром, на котором хранилось топливо. В результате удара возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Из-за полученных повреждений паром наполовину затонул.

На месте ЧП установили боновые заграждения для недопущения распространения топлива. Из воды спасли 17 членов экипажа.

Для ликвидации последствий украинской атаки в порту Кавказ ввели особый режим. Днем 23 августа пожар на пароме потушили.

После случившегося качество воды в пробах из зон купания в окрестностях порта Кавказ осталось в норме, специалисты не зафиксировали превышений концентрации вредных веществ.

