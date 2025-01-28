Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Фото: Следственный комитет РФ

Осужденный по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной из новостей узнал про свою работу – создание поддельных документов на транспортное средство Натальи Вовк (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из судебных материалов, передает РИА Новости.

"У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины <…> потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него", – объяснила она.

Дугина погибла после подрыва машины на Можайском шоссе в Подмосковье 20 августа 2022 года. Как рассказали в ФСБ РФ, к преступлению причастны украинские спецслужбы, а исполнителем теракта стала Вовк.

За месяц до убийства украинка приехала в Россию и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина. Позже в страну прибыл Богдан Цыганенко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который помогал Вовк в подготовке. За день по убийства он уехал из РФ, а после подрыва автомобиля страну покинула и Вовк.

В 2022 году столичный суд заочно арестовал Вовк, а в 2023-м – Цыганенко. Также СМИ писали, что необходимый уровень военной подготовки и конспирации Вовк объясняется прохождением службы в Вооруженных силах Украины.

