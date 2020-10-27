СМИ сообщили о перестрелке между сотрудниками ОМОНа и СОБРа в Чечне

Фото: ТАСС

СМИ сообщили о перестрелке в Чечне, устроенной сотрудниками ОМОНа и СОБРа, передает ТАСС.

По предварительным данным, погибли два человека. Среди них один боец Росгвардии и один гражданский.

ЧП произошло в селе Ачхой-Мартан недалеко от кафе. В настоящее время устанавливается число пострадавших.

17 октября сообщалось о перестрелке между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками в Ингушетии. Инцидент случился в одном из округов города Назрани.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Главарь и сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

Позднее стало известно, что одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать". Статуя была обведена черным цветом на карте города, найденной у боевиков.