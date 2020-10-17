СМИ сообщили о перестрелке с боевиками в Ингушетии

Фото: НАК РФ/ТАСС

Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками случилась в Ингушетии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Утверждается, что инцидент случился в одном из округов города Назрань.

"Завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют", – отметил источник.

Он пояснил, что район, в котором происходит столкновение, заблокирован военными "Уралами". Доступ к месту инцидента полностью закрыт.

Источник также сообщил, что в ходе перестрелки произошел взрыв машины, в которой ехали боевики.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Главарь и сообщник оказали вооруженное сопротивление были нейтрализованы.

Позднее стало известно, что одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать". Статуя была обведена черным цветом на карте города, найденной у боевиков.