Адвокат Лазарев: экс-депутата Рашкина не было в сбившей лося машине в Саратовской области

Фото: ТАСС/Олеся Аксенова

Бывший депутат ГД от партии КПРФ Валерий Рашкин не находился в автомобиле, который сбил лося в Саратовской области. Об этом газете "Ведомости" заявил его адвокат Константин Лазарев.

"Валерий Федорович не находился в автомобиле, который сбил лося. Он в другом регионе страны. В ДТП попал автомобиль, зарегистрированный на него. Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось", – отметил адвокат.

"Лада Ларгус", зарегистрированная на Рашкина, попала в ДТП с лосем на трассе между селами Широким и Большая Каменка. По словам источника в правоохранительных службах, в результате аварии водитель не пострадал. Однако он указал, что именно на этой машине бывший депутат в 2021-м перевозил разделанную тушу лося.

По факту незаконной охоты в отношении Рашкина в 2021 году завели уголовное дело. Тогда он признался, что убил лося в Саратовской области.

В свою очередь, Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина. Помимо этого, экс-депутата приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года. В мае текущего года испытательный срок, назначенный Рашкину, завершился, после чего с него сняли судимость.