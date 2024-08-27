ТАСС: машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области

27 августа, 20:45Происшествия
Фото: ТАСС/Олеся Аксенова
Машина "Лада Ларгус", зарегистрированная на бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина, сбила лося в Саратовской области. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, ДТП случилось на дороге между селами Широким и Большая Каменка. В результате аварии водитель не пострадал, указал источник и добавил, что именно на этом автомобиле экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.
Однако в правоохранительных органах не уточнили, кто находился за рулем в момент аварии.
По факту незаконной охоты в отношении Рашкина в 2021 году было возбуждено уголовное дело. Он признался, что убил лося в Саратовской области.
Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина. Также его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года.
В мае этого года испытательный срок, назначенный Рашкину, закончился. В связи с этим с него сняли судимость.