Власти: числившаяся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочка найдена живой

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пятнадцатилетняя девочка, которая числилась пропавшей без вести после схода поезда № 511 Воркута – Новороссийск в Коми, была найдена живой, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты.

Власти города уточнили, что в данный момент выясняются подробности.

Ранее сообщалось об обнаружении двух тел человек. РЖД заверили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей, а также дополнительно по два миллиона от самой компании. Госпитализированным выплатят по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

Девять вагонов поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный вечером 26 июня. В результате пострадали 46 человек.

Бригады скорой помощи доставили в медучреждения Инты 14 пострадавших. Проводятся обследования и оказывается необходимая помощь. 11 человек от медпомощи отказались, передали представители регионального Минздрава.

Специалисты назвали предварительной причиной подмыв полотна из-за обильных осадков. Происшествие привело к остановке движения поездов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Также в Коми введен режим ЧС регионального характера до особого распоряжения. Министерствам и комитетам даны необходимые рекомендации.