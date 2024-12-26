Аксенов: режим ЧС федерального уровня планируется объявить из-за ЧП с танкерами

26 декабря, 11:40Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня планируют объявить в связи с разливом мазута в Черном море, который произошел из-за крушения танкеров. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает телеканал "Крым 24".
Комиссия по ЧС пройдет 26 декабря. В соответствии с ее решением будут выделены федеральные средства на решение проблемы, отметил Аксенов.
Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".
Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.
К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.
В свою очередь, Ространснадзор выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.
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