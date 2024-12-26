Аксенов: режим ЧС федерального уровня планируется объявить из-за ЧП с танкерами

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня планируют объявить в связи с разливом мазута в Черном море, который произошел из-за крушения танкеров. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает телеканал "Крым 24".

Комиссия по ЧС пройдет 26 декабря. В соответствии с ее решением будут выделены федеральные средства на решение проблемы, отметил Аксенов.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

В свою очередь, Ространснадзор выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.