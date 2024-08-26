ФСИН: Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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Осужденный Темур Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа 2024 года", – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, УФСИН по Волгоградской области проинформирует мать осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке.

До этого различные телеграм-каналы опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников, среди которых был и Хусинов. Он отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.

После этого мать Хусинова заявила, что ее сына нет на распространенных в Сети видео, однако на ориентировках в социальных сетях стоит его имя. Женщина добавила, что ее не пускают на территорию ИК-19, но она хочет знать, где ее сын.

Заключенные исправительной колонии захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: 8 сотрудников ФСИН и 4 осужденных.

По информации СМИ, трое захватчиков были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека. ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников. Аналогичное обещание дал и глава региона Андрей Бочаров.

