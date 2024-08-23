Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 в Суровикине Волгоградской области. Заложники освобождены, передает телеграм-канал Росгвардии.

Снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, уточнили в ведомстве.

Заключенные колонии № 19 захватили заложников 23 августа. В результате ЧП, по предварительным данным, скончался один сотрудник ФСИН, еще четверо были госпитализированы.

При этом, по информации СМИ, трое заключенных были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что захват заложников мог произойти из-за слишком большого числа радикалов, которые содержатся в российских тюрьмах.

По факту захвата колонии возбуждено уголовное дело. Владимиру Путину было доложено о ситуации в ИК-19.

