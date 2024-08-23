23 августа, 17:59Происшествия
Глава Волгоградской области пообещал оказать помощь семьям погибших в ИК-19
Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Семьям погибших при захвате заложников в колонии под Волгоградом окажут помощь. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников", – сказал Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.
Начальник ИК-19 Андрей Девятов, который был ранен в ходе захвата заложников, жив и отправлен на вертолете в больницу Волгограда, передает РИА Новости со ссылкой на представителя административного корпуса Суровикинской центральной районной больницы.
Заключенные ИК-19 захватили заложников 23 августа. По факту захвата колонии было возбуждено уголовное дело. Владимиру Путину доложили о ситуации в ИК-19.
Позже спецназ ликвидировал четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. ФСИН сообщила о четверых погибших заложниках в ИК-19.
По информации СМИ, трое заключенных были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что захват заложников мог произойти из-за слишком большого числа радикалов, которые содержатся в российских тюрьмах.
Четырех заключенных колонии под Волгоградом ликвидировали