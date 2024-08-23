ФСИН: трое заложников в волгоградской колонии скончались

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Восемь сотрудников ИК-19 в Волгоградской области были захвачены в заложники заключенными, из них трое скончались. Об этом сообщает ФСИН в телеграм-канале.

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести", – указано в публикации.

Изначально в ведомстве заявили, что погибли четыре человека. Однако затем в пресс-службе уточнили РИА Новости, что погибших трое.

По данным службы, пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. Руководство и личный состав ФСИН приносят соболезнования родным и близким погибших сотрудников службы. Им окажут всю необходимую помощь.

О захвате заложников в колонии № 19 стало известно 23 августа. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Троим захватчикам ранее были вынесены приговоры за торговлю наркотиками, а еще одного осудили за непредумышленное убийство, писала пресса. На фоне случившегося в регионе собрали оперативный штаб, заведено уголовное дело.

Спецназ ликвидировал четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников.

