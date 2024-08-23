Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 18:09

Происшествия

Росгвардия показала кадры из ИК-19, где освободили заложников

Видео: телеграм-канал "Росгвардия"

Появились оперативные кадры из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где спецназ провел операцию по освобождению заложников.

Захват заложников произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось об одном погибшем сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний. Пострадавшими числятся четыре человека, их доставили в Суровикинскую ЦРБ.

Троим захватчикам ранее были вынесены приговоры за торговлю наркотиками, а еще одного осудили за непредумышленное убийство, утверждают СМИ.

На фоне происшествия в регионе собрали оперативный штаб. По факту захвата заложников Следственный комитет России завел уголовное дело.

Видео: телеграм-канал "Росгвардия"

Глава ФСИН Аркадий Гостев предоставил Владимиру Путину доклад о ситуации в исправительном учреждении.

Через некоторое время спецназу удалось устранить четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников.

Двоих пострадавших во время захвата заложников в колонии под Волгоградом оперируют

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика