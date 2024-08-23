Росгвардия показала кадры из ИК-19, где освободили заложников

Появились оперативные кадры из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где спецназ провел операцию по освобождению заложников.

Захват заложников произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось об одном погибшем сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний. Пострадавшими числятся четыре человека, их доставили в Суровикинскую ЦРБ.

Троим захватчикам ранее были вынесены приговоры за торговлю наркотиками, а еще одного осудили за непредумышленное убийство, утверждают СМИ.

На фоне происшествия в регионе собрали оперативный штаб. По факту захвата заложников Следственный комитет России завел уголовное дело.

Глава ФСИН Аркадий Гостев предоставил Владимиру Путину доклад о ситуации в исправительном учреждении.

Через некоторое время спецназу удалось устранить четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников.

