23 августа, 18:09Происшествия
Росгвардия показала кадры из ИК-19, где освободили заложников
Захват заложников произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщалось об одном погибшем сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний. Пострадавшими числятся четыре человека, их доставили в Суровикинскую ЦРБ.
Троим захватчикам ранее были вынесены приговоры за торговлю наркотиками, а еще одного осудили за непредумышленное убийство, утверждают СМИ.
На фоне происшествия в регионе собрали оперативный штаб. По факту захвата заложников Следственный комитет России завел уголовное дело.предоставил Владимиру Путину доклад о ситуации в исправительном учреждении.
Через некоторое время спецназу удалось устранить четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников.
Двоих пострадавших во время захвата заложников в колонии под Волгоградом оперируют