Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

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Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, сообщила, что на распространенных в Сети видео ее сына нет.

Женщина уверена, что Хусинов к произошедшему не причастен, поскольку через два месяца он должен был выйти на свободу. Теперь она хочет получить информацию о его местонахождении.

"Моего сына на видеокадрах нет, поймите. Кто там это вытворял – совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? <...> В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, – его нет. Но имя в ориентировках", – цитирует женщину РИА Новости.

Мать хочет знать, где ее сын и в каком он состоянии. На территорию ИК-19 ее не пускают. Она подтвердила, что ее сын действительно уроженец Узбекистана 1995 года рождения. Женщина рассказала, что Хусинов всех уважает и всем помогает, а на греховные дела он не пойдет.

Ранее телеграм-каналы опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников, среди которых был и Темур Хусинов. Согласно данным на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда, мужчина отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки.

Заключенные исправительной колонии захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: 8 сотрудников ФСИН и 4 осужденных.

Трое захватчиков были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство, утверждают СМИ. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека. ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников.

