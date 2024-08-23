Правоохранители восстановили правопорядок в ИК-19 в Волгоградской области

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Правоохранители восстановили правопорядок в ИК-19 под Волгоградом, где захватили заложников. Об этом глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива написал в телеграм-канале.

Он отметил, что жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает.

В эфире радио КП член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что контроль за колониями ослабевает из-за нехватки кадров в системе ФСИН. Нехватка персонала, указала она, в некоторых учреждениях составляет до 30–50%.

"По моим данным, среди тех, кто оказался в руках бандитов в ИК-19, есть совсем молодые люди, которые недавно приняли присягу", – добавила Меркачева.

Всего злоумышленники захватили в колонии 12 человек: восьмерых сотрудников ФСИН и четырех осужденных. Позже от полученных ранений четверо сотрудников скончались. Ведомство заверило, что родным и близким погибших будет оказана помощь.

СК России возбудил уголовное дело. Всех четверых злоумышленников ликвидировал спецназ. Снайперы произвели точные выстрелы и освободили заложников.

Как писали СМИ, трое заключенных были ранее осуждены за торговлю наркотиками, еще один – за непредумышленное убийство.