Муфтий Мухетдинов: действия захватчиков ИК-19 могли координироваться из-за границы

23 августа заключенные захватили исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Захватчиков удалось ликвидировать, после чего заложники были освобождены. Вся последняя информация о произошедшем – в материале Москвы 24.
Есть погибшие
Четверо заключенных захватили исправительную колонию № 19 в городе Суровикино под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии, рассказали во ФСИН. По данным ведомства, преступники взяли в заложники 12 человек – восемь сотрудников и четверо осужденных.
"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", – сообщили во ФСИН.
Владимир Путин перед началом заседания Совбеза заявил, что ему доложили о ситуации в Волгоградской области. В целях безопасности сразу после захвата местные власти перекрыли дорогу к ИК, а уже ближе к вечеру силовые ведомства ликвидировали преступников, рассказали в Росгвардии.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал, что их семьям будет оказана поддержка. ФСИН также выразил свои соболезнования и заявил, что окажет всю необходимую помощь. После случившегося центральный аппарат ФСИН России направил группу в Волгоградскую область для проведения расследования. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку соблюдения режимных требований в колонии организовала прокуратура региона, отметили в ведомстве.
Как захват стал возможен?
Захватчиками ИК-19 под Волгоградом могли быть уроженцы Узбекистана и Таджикистана. По данным СМИ, трое из них – Рамзиндин Тошев, Наврузи Рустамчон и Назирчон Тошов – были осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Еще один – Темур Хусинов – оказался в тюрьме за то, что в драке вместе с сообщником до смерти забил человека. Срок его наказания истекал уже в ноябре 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что действия захватчиков могли координироваться из-за границы.
"Духовное управление мусульман Российской Федерации заявляет о категорическом неприятии действий преступников по захвату заложников. <…> Есть основания утверждать, что захват заложников инспирирован извне России для дискредитации линии президента России Владимира Путина по укреплению союзнических отношений со странами Глобального Юга, значительная часть которых принадлежит исламской цивилизации", – сказано в заявлении муфтия.
По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), правозащитника Евы Меркачевой, дисциплинарная комиссия определяет, действительно ли осужденный совершил нарушение, и если да, злостным оно было или нет. Она отметила: если туда вызывают, значит, "ничего хорошего ждать не стоит", сообщает "МК".
Другой член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в российских тюрьмах "слишком много радикалов", живут они там по своим скрытым правилам. Их крайне сложно контролировать, так как экспертов по знанию языка недостаточно, нанять переводчика затратно, а если "привлекать своих", существует риск утечки, объяснил правозащитник.
В последний раз в ИК-19 проводили проверку в мае 2024 года, однако тогда никаких нарушений не нашли. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Вадим Чередник. По его словам, это учреждение характеризуется как "одно из нормальных".
"Более того, о том, что какие-то сформированные ячейки могут быть, тоже никогда ничего не говорилось. Помимо этого, само учреждение, администрация, управление, знаю точно, что систематически проводят мероприятия, профилактические работы, чтобы этого никогда не было", – заявил представитель ОНК.
По его мнению, инцидент не связан с условиями содержания в исправительном учреждении.