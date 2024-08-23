Муфтий Мухетдинов: действия захватчиков ИК-19 могли координироваться из-за границы

23 августа заключенные захватили исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Захватчиков удалось ликвидировать, после чего заложники были освобождены. Вся последняя информация о произошедшем – в материале Москвы 24.

Есть погибшие

Четверо заключенных захватили исправительную колонию № 19 в городе Суровикино под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии, рассказали во ФСИН. По данным ведомства, преступники взяли в заложники 12 человек – восемь сотрудников и четверо осужденных.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", – сообщили во ФСИН.

Владимир Путин перед началом заседания Совбеза заявил, что ему доложили о ситуации в Волгоградской области. В целях безопасности сразу после захвата местные власти перекрыли дорогу к ИК, а уже ближе к вечеру силовые ведомства ликвидировали преступников, рассказали в Росгвардии.



из сообщения пресс-службы Росгвардии Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал, что их семьям будет оказана поддержка. ФСИН также выразил свои соболезнования и заявил, что окажет всю необходимую помощь. После случившегося центральный аппарат ФСИН России направил группу в Волгоградскую область для проведения расследования. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку соблюдения режимных требований в колонии организовала прокуратура региона, отметили в ведомстве.



ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была построена в 1962 году. В стенах учреждения может содержаться до 1 229 человек. Режим содержания в колонии строгий.



Как захват стал возможен?

Захватчиками ИК-19 под Волгоградом могли быть уроженцы Узбекистана и Таджикистана. По данным СМИ, трое из них – Рамзиндин Тошев, Наврузи Рустамчон и Назирчон Тошов – были осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Еще один – Темур Хусинов – оказался в тюрьме за то, что в драке вместе с сообщником до смерти забил человека. Срок его наказания истекал уже в ноябре 2024 года.

Временно исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что действия захватчиков могли координироваться из-за границы.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации заявляет о категорическом неприятии действий преступников по захвату заложников. <…> Есть основания утверждать, что захват заложников инспирирован извне России для дискредитации линии президента России Владимира Путина по укреплению союзнических отношений со странами Глобального Юга, значительная часть которых принадлежит исламской цивилизации", – сказано в заявлении муфтия.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), правозащитника Евы Меркачевой, дисциплинарная комиссия определяет, действительно ли осужденный совершил нарушение, и если да, злостным оно было или нет. Она отметила: если туда вызывают, значит, "ничего хорошего ждать не стоит", сообщает "МК".



Ева Меркачева член СПЧ, правозащитник Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали.

Другой член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в российских тюрьмах "слишком много радикалов", живут они там по своим скрытым правилам. Их крайне сложно контролировать, так как экспертов по знанию языка недостаточно, нанять переводчика затратно, а если "привлекать своих", существует риск утечки, объяснил правозащитник.

В последний раз в ИК-19 проводили проверку в мае 2024 года, однако тогда никаких нарушений не нашли. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Вадим Чередник. По его словам, это учреждение характеризуется как "одно из нормальных".

"Более того, о том, что какие-то сформированные ячейки могут быть, тоже никогда ничего не говорилось. Помимо этого, само учреждение, администрация, управление, знаю точно, что систематически проводят мероприятия, профилактические работы, чтобы этого никогда не было", – заявил представитель ОНК.

По его мнению, инцидент не связан с условиями содержания в исправительном учреждении.