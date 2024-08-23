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23 августа, 18:38

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Муфтий Мухетдинов: действия захватчиков ИК-19 могли координироваться из-за границы

Захват колонии № 19 в Волгоградской области: что известно

23 августа заключенные захватили исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Захватчиков удалось ликвидировать, после чего заложники были освобождены. Вся последняя информация о произошедшем – в материале Москвы 24.

Есть погибшие

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Четверо заключенных захватили исправительную колонию № 19 в городе Суровикино под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии, рассказали во ФСИН. По данным ведомства, преступники взяли в заложники 12 человек – восемь сотрудников и четверо осужденных.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", – сообщили во ФСИН.

Владимир Путин перед началом заседания Совбеза заявил, что ему доложили о ситуации в Волгоградской области. В целях безопасности сразу после захвата местные власти перекрыли дорогу к ИК, а уже ближе к вечеру силовые ведомства ликвидировали преступников, рассказали в Росгвардии.

Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.
из сообщения пресс-службы Росгвардии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал, что их семьям будет оказана поддержка. ФСИН также выразил свои соболезнования и заявил, что окажет всю необходимую помощь. После случившегося центральный аппарат ФСИН России направил группу в Волгоградскую область для проведения расследования. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку соблюдения режимных требований в колонии организовала прокуратура региона, отметили в ведомстве.

ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была построена в 1962 году. В стенах учреждения может содержаться до 1 229 человек. Режим содержания в колонии строгий.

Как захват стал возможен?

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Захватчиками ИК-19 под Волгоградом могли быть уроженцы Узбекистана и Таджикистана. По данным СМИ, трое из них – Рамзиндин Тошев, Наврузи Рустамчон и Назирчон Тошов – были осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Еще один – Темур Хусинов – оказался в тюрьме за то, что в драке вместе с сообщником до смерти забил человека. Срок его наказания истекал уже в ноябре 2024 года.

Временно исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов заявил, что действия захватчиков могли координироваться из-за границы.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации заявляет о категорическом неприятии действий преступников по захвату заложников. <…> Есть основания утверждать, что захват заложников инспирирован извне России для дискредитации линии президента России Владимира Путина по укреплению союзнических отношений со странами Глобального Юга, значительная часть которых принадлежит исламской цивилизации", – сказано в заявлении муфтия.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), правозащитника Евы Меркачевой, дисциплинарная комиссия определяет, действительно ли осужденный совершил нарушение, и если да, злостным оно было или нет. Она отметила: если туда вызывают, значит, "ничего хорошего ждать не стоит", сообщает "МК".

Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать для того, чтобы сделать то, что они задумали.
Ева Меркачева
член СПЧ, правозащитник

Другой член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в российских тюрьмах "слишком много радикалов", живут они там по своим скрытым правилам. Их крайне сложно контролировать, так как экспертов по знанию языка недостаточно, нанять переводчика затратно, а если "привлекать своих", существует риск утечки, объяснил правозащитник.

В последний раз в ИК-19 проводили проверку в мае 2024 года, однако тогда никаких нарушений не нашли. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Вадим Чередник. По его словам, это учреждение характеризуется как "одно из нормальных".

"Более того, о том, что какие-то сформированные ячейки могут быть, тоже никогда ничего не говорилось. Помимо этого, само учреждение, администрация, управление, знаю точно, что систематически проводят мероприятия, профилактические работы, чтобы этого никогда не было", – заявил представитель ОНК.

По его мнению, инцидент не связан с условиями содержания в исправительном учреждении.

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Камзин Никита

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