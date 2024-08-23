Еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19, умер в больнице

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Еще один сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в Волгоградской колонии, скончался в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате захвата заложников в ИК-19 выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", – говорится в сообщении.

Четверо заключенных ИК-19 захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных. В результате инцидента, в частности, пострадал начальник ИК-19 Андрей Девятов. Его отправили на вертолете в больницу Волгограда.

По информации СМИ, трое заключенных были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников. Пострадавших среди принимавших участие в операции по освобождению заложников нет.

ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников. Аналогичное обещание давал и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что захват заложников мог произойти из-за слишком большого числа радикалов, которые содержатся в российских тюрьмах.

