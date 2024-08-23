ФСИН опровергла сообщения о полном захвате заключенными ИК-19 под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

ФСИН опровергла информацию о полном захвате заключенными ИК-19 под Волгоградом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В СМИ и интернете распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что преступники, захватившие заложников, заняли одно отдельное помещение на территории колонии.

Четверо заключенных ИК-19 захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных.

По информации СМИ, трое заключенных были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников. Снайперы произвели четыре точных выстрела и освободили заложников.

В результате захвата заложников погибли четыре человека, пострадавших среди принимавших участие в операции по освобождению нет. ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников. Аналогичное обещание давал и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.