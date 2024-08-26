УФСИН по Волгоградской области опровергло поощрения осужденных в ИК-19 самогоном

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Информация о поощрении осужденных самогоном и телефонами в ИК-19 в Волгоградской области является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что заключенные в колонии обладали различными привилегиями. К примеру, они имели доступ к покупке телефонов, могли получать дополнительные передачи и даже занимались самогоноварением.

"Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи является фейковой", – приводит ТАСС заявление ведомства.

Заключенные исправительной колонии захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: 8 сотрудников ФСИН и 4 осужденных.

По информации СМИ, трое захватчиков были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека. ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников. Аналогичное обещание дал и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

