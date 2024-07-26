Обвиняемый в подрыве машины в Москве доставлен из Турции в РФ

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Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставлен в Россию из Турции. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в городе Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы", – указано в сообщении.

Сейчас сотрудники ФСБ РФ доставили подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Утром 24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке на севере Москвы после того, как в нее сели мужчина и женщина. Они получили травмы после подрыва и были доставлены в больницу.

Полицейские сумели оперативно установить личность подозреваемого и узнали, что тот успел скрыться в Турции, где его впоследствии и задержали.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова.