МИД РФ: родные пострадавших в ЧП с самолетом в Казахстане могут обратиться в МЧС РК

Фото: телеграм-канал "Tengrinews.kz. Новости Казахстана"

Родственники пострадавших при крушении пассажирского самолета в аэропорту Актау в Казахстане могут обратиться на горячую линию МЧС республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Информация о горячей линии опубликована на сайте и аккаунтах в социальных сетях ведомства.

"Российские дипломаты, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию и оперативно информировать по данному вопросу", – цитирует Захарову ТАСС.

Между тем посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку – Грозный потерпел крушение на западе Казахстана утром 25 декабря. В МЧС заявили, что на борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

По данным Минтранса Казахстана, на борту были 37 граждан Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. Также ведомство заявило, что в связи с крушением будет проведено специальное расследование.

Согласно последним сведениям, в ЧП выжили 27 человек. На место трагедии был отправлен самолет и 14 бригад скорой помощи. Глава Минздрава республики Акмарал Альназарова сообщала, что выжившие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что причиной падения самолета стало столкновение со стаей птиц.