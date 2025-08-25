Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 28 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС Рязанской области"

Число жертв в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков.

По его словам, в настоящее время продолжается опознание и проведение экспертиз.

"В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно", – добавил губернатор.

15 августа на предприятии "Эластик" в поселке Лесном взорвался порох, в результате чего было полностью разрушено здание. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

В результате ЧП пострадали 153 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.