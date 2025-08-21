Число пострадавших при ЧП на предприятии в Рязанской области увеличилось до 153

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 153, сообщил оперштаб региона.

В настоящий момент 33 человека находятся на стационарном лечении, 17 из них получают помощь в учреждениях Рязани, 16 – в медицинских центрах Москвы. Еще 120 пациентов проходят амбулаторное лечение.

По последним данным, число погибших составляет 26 человек.

Взрыв пороха произошел на предприятии "Эластик" в поселке Лесном 15 августа. Предварительно, здание было полностью разрушено, а причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

Следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

