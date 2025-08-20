Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области увеличилось до 26

Фото: телеграм-канал "МЧС Рязанской области"

Число погибших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 26 человек, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Информация актуальна на среду, 20 августа, уточнили в пресс-службе. Еще 30 человек в настоящее время получают стационарное лечение. Из них 15 находятся в больницах Рязани, а остальные 15 – в медицинских центрах Москвы. Кроме того, 109 человек остаются на амбулаторном лечении.

"Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы", – добавили в оперштабе.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" в поселке Лесном 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.