19 августа, 17:50Происшествия
Аварийно-спасательные работы завершены после ЧП на предприятии под Рязанью
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Аварийно-спасательные работы завершены после взрыва на производстве в Рязанской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, в результате случившегося пострадали 164 человека, 25 из которых погибли. В ликвидации последствий задействовали 361 специалиста и 85 единиц техники.
Порох взорвался на предприятии "Эластик" в поселке Лесной 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.
По факту случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.
