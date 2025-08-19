Аварийно-спасательные работы завершены после ЧП на предприятии под Рязанью

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийно-спасательные работы завершены после взрыва на производстве в Рязанской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате случившегося пострадали 164 человека, 25 из которых погибли. В ликвидации последствий задействовали 361 специалиста и 85 единиц техники.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" в поселке Лесной 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.