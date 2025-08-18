В больницы Москвы доставлены 15 пострадавших после ЧП под Рязанью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В медицинские учреждения Москвы доставлены 15 пострадавших после взрыва на производстве в Рязанской области. Еще 15 человек получают помощь в областной клинической больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Как указали представители ведомства, еще 103 пострадавших получили амбулаторное лечение.

Порох взорвался на предприятии "Эластик" 15 августа, здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности. В результате как минимум 133 человека пострадали и 24 погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 567 500 рублей, а пострадавшим – от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Помощь получат также жители поселка Лесного, чье имущество пострадало из-за взрыва, им выплатят по 15 675 рублей на первоочередные нужды.

