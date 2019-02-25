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10:30

Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за угрозы взрыва

происшествия

10:30

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Фото: vk.com/advokatmoskvauslugi

Всех, кто находился в здании Мосгорсуда на Богородском Валу, по громкой связи попросили покинуть помещение и прилегающую к нему территорию. Эвакуированы все три корпуса.

"В настоящее время здание Мосгорсуда покинули все работники и посетители", – сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Причина произошедшего – сообщение о заложенной бомбе, которое пришло на почту. Информацию о взрывном устройстве сейчас проверяют сотрудники полиции, на место прибыли кинологи с собаками.

Также имеется информация, что эвакуация в связи с угрозой взрыва проведена в здании Гагаринского районного суда на улице Донская. На улицу вывели около 100 человек, здание проверяют экстренные службы. Аналогичные сообщения поступили в управу по району Коптево в Москве и общежитие на Востряковском проезде.

В минувшую субботу, 23 февраля, полиция проверяла жилой комплекс "Триумф-Палас" в Москве после получения анонимного сообщения с угрозой взрыва. 22 февраля в столице "заминировали" свыше 700 отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Злоумышленники также заявляли об угрозах взрыва в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах.

На прошлой неделе полицейским пришлось проверить десятки объектов и несколько раз провести массовую эвакуацию. Звонки анонимов затронули Ярославский и Казанский вокзалы, а также СИЗО № 5, Останкинскую телебашню, 10 ТЦ, парковки парка "Зарядье", гостиницу "Космос", ВДНХ, ГЭС-1, госпиталь ветеранов войн и отделения банка "Русский стандарт".

В 2018 году в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел из-за анонимных звонков. Найти виновных не удалось.

происшествия

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