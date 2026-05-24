24 мая, 03:58

Происшествия

МЧС Киргизии заявило о высоком риске при эвакуации тела Наговицыной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы в Киргизии, сопряжена с крайне высоким риском для спасателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Киргизии.

"Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7 000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей", – отметил представитель ведомства.

Проведение любых поисково-эвакуационных работ в этом районе будет зависеть от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов, а также наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.

Вместе с тем МЧС готово рассмотреть возможность оказать содействие в эвакуации тела альпинистки, если будет принято решение о проведении такой операции.

Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии в августе 2025-го. Россиянка не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. После неудачных попыток ее спасения операцию приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Сын Наговицыной Михаил обратился к российским властям и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив организовать аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины.

На следующий день блогер заявила, что альпинистка погибла. Позже Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговицыной.

Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

