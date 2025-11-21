Экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Вменяемость музыкального менеджера Валерия Шляфмана, осужденного по делу об убийстве певца Игоря Талькова, была подтверждена в рамках психолого-психиатрической экспертизы. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" при перестрелке с концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым. По версии следствия, у артиста возник конфликт с мужчиной из-за вопроса об очередности выхода исполнителей на сцену.

Изначально Тальков должен был петь предпоследним, а перед ним – певица Азиза. Однако Малахов потребовал от организаторов концерта и певца поменяться с артисткой местами. В результате возникла потасовка с применением оружия, в которой участвовали сами исполнители, их охрана и Шляфман.

Конфликт завершился выстрелом из принадлежащего Малахову пистолета в грудь Талькова, что привело к смерти певца. После убийства директор Азизы скрылся и был объявлен в розыск. Затем он сдался сотрудникам прокуратуры. Позже с него сняли обвинения в убийстве, так как в апреле 1992 года следствие выяснило, что стрелял в артиста Шляфман.

В ноябре 2018 года следователи возобновили расследование дела о смерти Талькова. В январе 2022-го суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал Шляфмана. Летом 2024-го следствие завершило расследование дела.

СК отметил, что Шляфман скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления. Позже стало известно, что директор Талькова был допрошен в Израиле следователями из Санкт-Петербурга. Свою причастность к убийству артиста он отрицал.

В апреле этого года суд в Санкт-Петербурге заочно признал Шляфмана виновным в убийстве певца и приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Директор Талькова до настоящего времени находится в международном розыске.

