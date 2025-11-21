Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 08:21

Происшествия

Экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Вменяемость музыкального менеджера Валерия Шляфмана, осужденного по делу об убийстве певца Игоря Талькова, была подтверждена в рамках психолого-психиатрической экспертизы. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" при перестрелке с концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым. По версии следствия, у артиста возник конфликт с мужчиной из-за вопроса об очередности выхода исполнителей на сцену.

Изначально Тальков должен был петь предпоследним, а перед ним – певица Азиза. Однако Малахов потребовал от организаторов концерта и певца поменяться с артисткой местами. В результате возникла потасовка с применением оружия, в которой участвовали сами исполнители, их охрана и Шляфман.

Конфликт завершился выстрелом из принадлежащего Малахову пистолета в грудь Талькова, что привело к смерти певца. После убийства директор Азизы скрылся и был объявлен в розыск. Затем он сдался сотрудникам прокуратуры. Позже с него сняли обвинения в убийстве, так как в апреле 1992 года следствие выяснило, что стрелял в артиста Шляфман.

В ноябре 2018 года следователи возобновили расследование дела о смерти Талькова. В январе 2022-го суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал Шляфмана. Летом 2024-го следствие завершило расследование дела.

СК отметил, что Шляфман скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления. Позже стало известно, что директор Талькова был допрошен в Израиле следователями из Санкт-Петербурга. Свою причастность к убийству артиста он отрицал.

В апреле этого года суд в Санкт-Петербурге заочно признал Шляфмана виновным в убийстве певца и приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Директор Талькова до настоящего времени находится в международном розыске.

"Страсти на эстраде": Игорь Тальков

Читайте также


происшествиякультура

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика