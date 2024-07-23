Следователь по делу Талькова раскрыл новые детали убийства

Фото: Следственный комитет РФ

В рамках возобновленного расследования дела следователи подтвердили версию, что убил певца Игоря Талькова его концертный директор Валерий Шляфман. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антона Брейдо.

По его словам, Шляфман был конфликтным – многие ссоры провоцировал сам или же мог ударить фаната, если тот пытался прорваться в гримерку к певцу за автографом. В связи с этим Талькова не раз предупреждали о недопустимости такого поведения концертного директора. Тот, как утверждает следователь, соглашался, но уволить директора не успел.

Певец погиб на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Тогда он должен был выступать предпоследним – после Азизы и до Олега Газманова. Певица опоздала, и ей нужно было время, чтобы переодеться, поэтому она попросила своего директора и охранника Игоря Малахова договориться с организаторами о смещении своего выхода на сцену.

"Если бы Азиза лично попросила Талькова, нет сомнений, что он легко бы согласился: у них были хорошие отношения. Но так получилось, что первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело", – добавил следователь.

Он отметил, что Шляфман подошел к сидевшему в буфете Малахову и позвал в сторону. Бойко уточнил со ссылкой на свидетелей, что последний вел себя в разговоре с оппонентом спокойно и интеллигентно. После этого концертный директор Талькова ушел к певцу в гримерку и начал говорить ему, что "какой-то браток наезжает на наших людей". Из-за этого исполнитель попросил подойти директора Азизы к нему.

Следователь подчеркнул, что Малахов хотел спокойно поговорить, но Шляфман настроил Талькова на конфликт, поэтому тот накинулся на директора Азизы. Последний стал ему отвечать, а затем артист ударил того в пах. В результате завязалась потасовка, которую удалось разнять, после чего Малахов ушел.

В коридоре Малахов и охранник Талькова условились, что претензий друг к другу не имеют, но Шляфман стал угрожать директору Азизы, поэтому тот в ответ показал пистолет.

"Шляфман опять бежит к Талькову: "Игорь! Он на ребят пушку наставил!" Тальков снова взвинчивается, хватает свой газовый пистолет и бежит в коридор", – сказал следователь.

Бойко заявил, что в коридоре Тальков открыл огонь и охранник для предотвращения ответного выстрела прыгнул на Малахова и отвел его руку в пол. Затем, по его словам, певец стал избивать директора Азизы по голове рукоятью пистолета, а Шляфман – ногами.

Малахов, у которого обнаружили пять рубленых ран, пытался вырваться, но, находясь на грани потери сознания, был вынужден дважды выстрелить в пол и в ящики с аппаратурой. Шляфман нагнулся к нему и выпустил пулю из револьвера. Однако директор Азизы успел убрать голову, поэтому пуля попала в руку певца и рикошетом отскочила в солнечное сплетение. Таким образом, артист был смертельно ранен.

После этого концертный директор Талькова направился в гримерку, спрятал пистолет в сливной бачок, а затем стал кричать, что убийцей является Малахов. Последнего в рамках расследования дела ни разу не уличили в обмане, а Шляфман, как выяснили следователи, попросил охрану исполнителя соврать во время допроса.

Кроме того, следователь указал на то, что по результатам экспертизы пулю выпустили снизу вверх, то есть Малахов не мог бы этого сделать. Также специалисты обнаружили на правом рукаве рубашки Шляфмана следы выстрела, которые схожи с выявленными следами на майке Талькова.

Брейдо подчеркнул, что тогда следователи без каких-либо оснований квалифицировали дело как убийство по неосторожности, хотя, по его словам, Шляфман намеревался расправиться с Малаховым, а убийство Талькова имело уже косвенный умысел.

"Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще. Поэтому в нашей последней квалификации выстрел один, а убийства два", – подытожил следователь.

Расследование дела было возобновлено в 2018 году. На тот момент было известно, что основным подозреваемым в убийстве Талькова был телохранитель Азизы Малахов. После убийства Талькова он скрылся с места происшествия. 10 октября 1991 года его объявили во всесоюзный розыск. Однако уже на следующий день он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры.

В ходе следственных экспериментов было установлено, что Малахов не мог стрелять в Талькова. Специалисты заявили, что выстрел, которым был убит Тальков, мог быть произведен только Шляфманом.

В июне 2024 года следствие завершило расследование возобновленного уголовного дела в отношении Шляфмана, которого обвинили в убийстве артиста. Следственный комитет РФ также указал на то, что директор певца скрылся в Израиле после совершения преступления.