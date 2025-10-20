Горсуд Петербурга утвердил приговор по делу об убийстве Талькова

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил приговор концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману, признанному виновным в убийстве певца в 1991 году. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, сторона защиты, инициировавшая апелляцию, просила отменить решение суда первой инстанции и оправдать мужчину. Однако представитель потерпевшей стороны выступила против удовлетворения жалобы.

Кроме того, на сохранении приговора без изменений настаивала и прокурор.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. С последнего были сняты обвинения, поскольку еще в 1992 году следствие установило, что смертельный выстрел совершил именно Шляфман.

Мужчина уехал в Израиль, а следственные действия приостановили. Однако в конце 2018 года они вновь были возобновлены. В 2022 году суд заочно арестовал Шляфмана. В 2024 году следователи завершили расследование, а также допросили Шляфмана в Израиле. Он отрицал свою причастность к убийству.

В апреле 2025-го обвинение запросило наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а сторона защиты призывала оправдать мужчину.

В том же месяце суд Петербурга признал Шляфмана виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство, заочно приговорив его к 13 годам колонии общего режима.