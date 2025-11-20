Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 05:22

Происшествия

Певца Игоря Талькова убили из револьвера "Наган" 1895 года

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Певец Игорь Тальков был убит из револьвера "Наган" образца 1895 года. Всего из оружия было выпущено три пули, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что на исследование экспертов по делу об убийстве музыканта передали оболочечные пули 7,62 миллиметра. Из всех трех пуль, выпущенных по Талькову, в артиста попала только одна.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заочно признал концертного директора Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году и приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

Шляфман был признан виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также в покушении на умышленное убийство.

Позже Санкт-Петербургский городской суд подтвердил приговор Шляфману, несмотря на апелляцию, которая была инициирована стороной защиты.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. С последнего были сняты обвинения, поскольку еще в 1992 году следствие установило, что смертельный выстрел совершил именно Шляфман.

"Страсти на эстраде": Игорь Тальков

Читайте также


происшествиякультура

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика