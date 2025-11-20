Певца Игоря Талькова убили из револьвера "Наган" 1895 года

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Певец Игорь Тальков был убит из револьвера "Наган" образца 1895 года. Всего из оружия было выпущено три пули, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что на исследование экспертов по делу об убийстве музыканта передали оболочечные пули 7,62 миллиметра. Из всех трех пуль, выпущенных по Талькову, в артиста попала только одна.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заочно признал концертного директора Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году и приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

Шляфман был признан виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также в покушении на умышленное убийство.

Позже Санкт-Петербургский городской суд подтвердил приговор Шляфману, несмотря на апелляцию, которая была инициирована стороной защиты.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. С последнего были сняты обвинения, поскольку еще в 1992 году следствие установило, что смертельный выстрел совершил именно Шляфман.