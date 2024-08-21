Генштаб ВС Ирана опроверг данные Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Фото: Oficina de presidencia iraní via AP

Генштаб ВС Ирана опроверг и назвал ложью появившуюся в издании Fars информацию о причинах крушения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом сказано в заявлении управления иранского ведомства по связям с общественностью, передает ТАСС.

Издание Fars, ссылаясь на источники в спецслужбах Ирана, заявило о завершении расследования крушения вертолета Раиси, которое якобы признали несчастным случаем. Так, была выдвинута следующая версия произошедшего: в вертолете летело на два человека больше, чем должно было быть согласно протоколу безопасности. Из-за этого воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту, поэтому в условиях тумана врезалось в гору.

В рамках расследования были допрошены около 30 тысяч человек, показания которых указывали на отсутствие человеческого фактора в катастрофе. Кроме того, спецслужбы не выявили химических веществ, способных привести к крушению.

Сам инцидент произошел 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели нашли рухнувшее судно лишь утром 20 мая. Выяснилось, что в результате крушения вертолет полностью сгорел, а 8 человек, в том числе Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, погибли.

