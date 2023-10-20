Число пострадавших в Израиле с момента эскалации конфликта превысило 4,9 тысячи

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Число пострадавших в Израиле с начала эскалации конфликта с Палестиной превысило 4,9 тысячи человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Минздрав еврейского государства.

"Всего с 7 октября в больницах получили помощь 4 932 пострадавших", – говорится в сообщении.

Согласно данным израильского министерства здравоохранения, 299 человек получают медпомощь в больницах по всей стране. Состояние 49 пострадавших оценивается как тяжелое, еще 172 человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Арабо-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль принял решение о проведении наземной операции в Газе. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершала только ракетные удары по анклаву.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на территории Палестины находятся более тысячи россиян, которые желают покинуть страну из-за обострения конфликта. С ними работает российское представительство.



Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс