Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском

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Задержан машинист грузового поезда после столкновения с пассажирским составом в Мурманской области, в результате которого с рельсов сошли 4 пассажирских вагона и 14 грузовых. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, мужчину подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения машинисту.

Накануне, по информации СМИ, был задержан помощник машиниста грузового поезда.

18 декабря на железнодорожной станции Княжая грузовой состав совершил боковое столкновение с поездом, который ехал из Мурманска в Санкт-Петербург. Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Следователями было возбуждено уголовное дело.

От полученных травм скончались 2 пассажира, а пострадал 31 человек, включая 5 детей. В больницах находятся 14 человек, из них 4 в тяжелом состоянии.

В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по миллиону рублей, а тем, кто обратился за медпомощью на месте, – по 500 тысяч рублей.

