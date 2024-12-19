При крушении поезда Мурманск – Санкт-Петербург пострадал 31 человек

Фото: телеграм-канал "112"

Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в Мурманской области достигло 31 человека, среди них 5 детей. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

По данным перевозчика, в больницах находятся 14 человек, из них 4 в тяжелом состоянии. Еще 2 пассажира погибли.

"Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким. РЖД сделают все, чтобы оказать семьям погибших необходимую поддержку", – говорится в сообщении РЖД.

В компании выразили готовность предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Родственникам погибших РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей. Также пассажиры смогут рассчитывать на выплаты от страховой компании "СОГАЗ".

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

В РЖД также пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.