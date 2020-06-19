Адвокат Ефремова назвал пиаром заявления Стаса Барецкого

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявления музыканта Станислава Барецкого по поводу смертельного ДТП, передает РИА Новости.

Ранее музыкант сообщал, что выпивал вместе с Ефремовым в тот день. Также он рассказывал, что находился в машине в момент аварии.

Пашаев опроверг заявление Барецкого, а слова о нахождении с Ефремовым в баре назвал пиаром.

"Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один", – отметил Пашаев.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест на два месяца. Впоследствии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Семья погибшего не приняла извинения актера, посчитав их запоздалыми. Их адвокат сообщил, что они будут ждать справедливого решения суда, а также не примут от Ефремова никакой материальной компенсации.

Это подтверждают данные переписки, которую семья предоставила своему адвокату. Из нее следует, что родственники погибшего в ДТП не изменили своего решения.

Позже адвокат сообщил, что потерпевшими по делу о ДТП признаны вдова, сын и брат погибшего курьера.