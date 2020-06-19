Поплавская рассказала, будет ли присутствовать на переговорах сторон по делу Ефремова

13:03
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что готова присутствовать на переговорах сторон по делу Михаила Ефремова в том случае, если этого захотят сам актер и потерпевшая сторона. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24.
Ранее адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский предложил приглашать на переговоры со стороной защиты Михаила Ефремова свидетелей. По словам юриста, они нужны для того, чтобы у общества и СМИ не возникало каких-то неточностей о мнениях и позиции сторон. Добровинский также отметил, что был бы не против видеть на переговорах Яну Поплавскую.
"Пожалуйста, я могу быть на какой-то из встреч. Но только при условии, что этого хотят не адвокаты, а Михаил Ефремов и семья погибшего. Только в этом случае", – заявила сама актриса Москве 24.
Также она попросила общественность не делать из Ефремова "козла отпущения". "Мы все понимаем ужас случившегося. Но это не умышленное убийство, когда человек замышляет, планирует, что является по-настоящему чудовищным", – отметила Поплавская.
8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль, выехал на встречную полосу и протаранил фургон курьерской службы. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова также нашли следы наркотических средств.
Говоря о наказании, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не должно быть никаких исключений для известных или влиятельных людей в случае смертельного происшествия.
Семья Сергея Захарова не готова принять компенсацию от Михаила Ефремова
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