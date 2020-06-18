Володин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не должно быть никаких исключений для известных или влиятельных людей в случае смертельного происшествия.

"Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и для бизнесменов, и для губернаторов, и министров. Вот давайте из этого исходить", – цитирует политика "Газета.ру".

Володин отметил, что авария с участием Михаила Ефремова попадает под действие принятого год назад закона, ужесточающего уголовную ответственность за гибель людей по вине пьяного водителя.

По словам спикера Госдумы, закон позволил сократить число погибших в таких авариях на 35%, количество пострадавших людей от пьяных наездов сократилось на 11,5%.

8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.