СК заявил о формальном осуществлении охраны в школе Челябинска, где произошло нападение

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Охрана в школе № 68 Челябинска, где подросток с молотком напал на сверстников, осуществлялась формально. Рамка и турникет не были подключены. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону, передает ТАСС.

По данным следствия, пропускной режим фактически не проводился.

16 сентября 13-летний ученик челябинской школы напал на своих одноклассников с молотком, ножом и муляжом пистолета. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик в возрасте 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Персонал образовательного учреждения вызвал наряд Росгвардии, который смог задержать ученика. После произошедшего следствие завело дело по статьям "Организация убийства" и "Халатность".

Замдиректора школы был задержан 18 сентября. Ему предъявлено обвинение в халатности. Также СК завел уголовное дело по статье об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В рамках этого дела задержан замдиректора охранного предприятия, ему предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения.