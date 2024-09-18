Замдиректора школы в Челябинске был задержан после нападения ученика на сверстников

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Замдиректора школы № 68 в Челябинске был задержан следователями после нападения ученика на сверстников, сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным ведомства, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Также СК завел уголовное дело по статье об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В рамках этого дела задержан замдиректора охранного предприятия, ему предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения.

Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, телефоны, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. Был назначен ряд судебных экспертиз. Также организованы доследственные проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где состоял на учете школьник, и регионального управления Росгвардии при осуществлении надзорных функций в отношении частной охранной организации.

16 сентября 13-летний ученик челябинской школы напал на своих одноклассников с молотком, ножом и муляжом пистолета. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик в возрасте 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Персонал образовательного учреждения вызвал наряд Росгвардии, который смог задержать ученика. После произошедшего следствие завело дело по статьям "Организация убийства" и "Халатность".