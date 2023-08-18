В СНБ Армении сообщили об обстреле аэропорта Сюник со стороны Азербайджана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аэропорт Сюник в армянском Капане обстреляли с территории Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Армении.

По данным ведомства, 18 августа в 04:24 неизвестный, подъехавший на машине со стороны Азербайджана на территорию, прилегающую к аэропорту в Сюникской области Армении, три раза выстрелил в направлении авиаузла. После этого он уехал. Две пули повредили одно из окон аэропорта и крышу.

В СНБ республики призвали Баку провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения таких инцидентов.

"Пограничные войска СНБ РА готовы к совместному расследованию и/или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеоматериалов", – говорится в сообщении.

15 августа Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по автомобилю наблюдателей из Европейского союза, которые вели патрулирование в приграничной области Армении. Пострадавших нет.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования