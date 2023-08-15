ВС Азербайджана открыли огонь по наблюдателям из ЕС на границе с Арменией

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Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по автомобилю наблюдателей из Европейского союза, которые вели патрулирование в приграничной области Армении. Об этом сообщило Минобороны Армении в своем телеграм-канале.

"15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по наблюдателям из ЕС, патрулировавшим район Верин-Шоржа. Пострадавших нет", – отметило ведомство.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования